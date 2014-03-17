التشكيل الأقرب للزمالك: طلبة يشارك كظهير.. ودومينيك يجلس احتياطيا

يظهر من التدريبات الأخيرة للزمالك، أن حمادة طلبة مدافع الفريق الأبيض سيشارك في مركز الظهير الأيمن أمام المصري البورسعيدي عصر الاثنين.

المباراة يغيب عنها حازم إمام لاعب الزمالك بسبب الإصابة، وسيشغل طلبة مركزه في التشكيل الأساسي للفريق الأبيض.

ويحتاج الزمالك للعودة إلى طريق الانتصارات بعد التعادل السلبي مع تليفونات بني سويف في الجولة المنصرمة من الدوري.

ويحمي عرين الزمالك عبد الواحد السيد حارس المرمى وقائد الفريق.

ويلعب مع طلبة في الخط الخلفي، محمود فتح الله وياسر إبراهيم ومحمد عبد الشافي.

أما وسط الملعب، فيشهد وجود نور السيد بتمريراته الطولية مع أحمد توفيق.

ويتحمل عمر جابر ومؤمن زكريا مع محمد إبراهيم مسؤولية توفير الفرص لرأس حربة وحيد يقود هجوم الزمالك.

رأس الحربة يبدو من التدريبات أنه سيكون أحمد علي، في حين يجلس أحمد جعفر ودومينيك دا سيلفا على مقاعد البدلاء.

التشكيل الأقرب للزمالك أمام المصري:

المرمى: عبد الواحد السيد

الدفاع: حمادة طلبة - محمود فتح الله - ياسر إبراهيم - محمد عبد الشافي

الوسط: نور السيد – أحمد توفيق - عمر جابر – مؤمن زكريا – محمد إبراهيم

الهجوم: أحمد علي