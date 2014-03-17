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صورة – تمريرات موسى يدان في كل مكان

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صورة – تمريرات موسى يدان في كل مكان صورة – تمريرات موسى يدان في كل مكان

تألق لافت للنظر نجح موسى يدان صناعته خلال مشاركته مع الأهلي ضد الإنتاج الحربي في الدوري الممتاز.

ولو استمر يدان على هذا المستوى مع الأهلي في مباراته التالية أمام الداخلية، سيكون مكسبا كبيرا للفريق الأحمر.

يدان صنع 4 عرضيات سليمة، وسجل هدفا.

وحتى على المستوى الدفاعي، استخلص الكرة 9 مرات بشكل سليم.

والأبرز في كرات يدان كانت تمريراته، التي ذهبت إلى كل مكان في الملعب بمدى طول وصل 51 مترا.

وتزداد أهمية نجاح موسى يدان مع الأهلي بعدما مر الفريق الأحمر بمرحلة سلبية على مستوى تهديد مرمى الخصوم.

ذلك في ظل اعتزال محمد أبو تريكة ومحمد بركات وكذلك رحيل حسام غالي وإصابة وليد سليمان، واهتزاز مستوى عبد الله السعيد.

ويحتاج الأهلي لمواصلة الانتصارات حتى يتسلق من المركز الرابع إلى الصدارة.

ويحتل الأهلي المركز الرابع برصيد 19 نقطة، من 10 مباريات.. في حين يتصدر سموحة المجموعة بـ26 نقطة من 11 لقاء.

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