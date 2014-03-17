معسكر تربوى لشباب الدعوة السلفية بسوهاج لمواجهة الفكر التكفيرى

نظمت الدعوة السلفية بمحافظة سوهاج معسكرًا تربويًا لكوادرها.

وشمل المعسكر عدد من الفعاليات العلمية والتربوية والإيمانية والترفيهية .

وشارك فى المعسكرالدكتور محمد إبراهيم منصور عضو مجلس شورى الدعوة السلفية بمحاضرة عن الموازنات بين المصالح والمفاسد.

وتحدث الدكتور رمضان النجدي بحث حول قضايا الإيمان والكفر.

كما تحدث الشيخ أحمد حمدي عن تاريخ الدعوة السلفية والتيارات الإسلامية علي الساحة وبيان منهج كل جماعة علي حدة.

وتنوعت المحاضرات شرح لقضايا الولاء والبراء وبيان عوار بعض المناهج والأفكار المنحرفة من قبل بعض التيارات التي تدعي أنها تيار إسلامي وطرح شبهات التكفريين والرد عليها وكيفية التعامل معها علي أرض الواقع, ومواجهتها فكريا حتي يتسني لنا علاج بعض المواقف التي أشعلت المشهد وتخلف عنها الكثير من الدماء المستباحة.

صرح بذلك الشيخ محمود آمين مسئول الدعوة السلفية بسوهاج وعضو مجلس الشوري الدعوة السلفية العام.