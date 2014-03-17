مراقبون دوليون: استفتاء شبه جزيرة القرم لم يشهد أية انتهاكات

أفادت تقارير إخبارية بأن المراقبين الدوليين على صناديق استفتاء شبه جزيرة القرم لم يلحظو أية انتهاكات في إجراءات الاستفتاء التي أجريت اليوم الأحد.

وذكرت وكالة أنباء نوفوستي الروسية أن نتائج الاستطلاعات ، التي أجريت لدى خروج الناخبين من مراكز الاقتراع ، أفادت أن 93 % من الناخبين يؤيدون انضمام القرم إلى روسيا .

ويعتبر الاستفتاء أكبر مواجهة بين الغرب وروسيا منذ انتهاء الحرب الباردة .

وعلى الجانب الآخر ، لم يعترف القادة الأوكرانيين وقادة الدول الغربية بالاستفتاء واصفين إياه بـ “غير الشرعي” ..مشيرين إلى أن القوات التي كانت ترتدي الأقنعة واستولت على المواقع العسكرية في شبه الجزيرة منذ اسبوعين، والتي يعتقد بأنها تحت القيادة الروسية، ستقوض حيادية عملية التصويت ، إلا أن المراقبين الدوليين أكدوا أن الاستفتاء جرى دون وقوع أى مشاكل كبيرة في أكثر من 1000 مركز اقتراع في المنطقة التي يقطنها ذوي العرقية الروسية .