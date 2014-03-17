شريف عامر:لا تحملوا حوارى مع “صافينار” أكثر مما يستحق

طالب الإعلامى شريف عامر من إنتقدوا إستضافته اليوم للراقصة صافيناز،خلال برنامجه “يحدث فى مصر”،بعدم تحميل الواقعة أكثر مما تستحق.

> ورد شريف على من وصفوا الحلقة بإنها “سقطة إعلامية لة”،وكتب عبر موقع تويتر.هي حالة قدمتها في إطارها ،مش أكثر،تحميل الأمور أكثر مش حاقدر اتفاداه، لكن لكل الاعتراض كامل الاحترام.

> وأضاف عامر.انا لا لست بقامة عمالقة كبار، لكن أ.طاهر أبو زيد في الإذاعة،لاري كينج في امريكا قدموا هذه الحوارات.