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شريف عامر:لا تحملوا حوارى مع “صافينار” أكثر مما يستحق

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شريف عامر:لا تحملوا حوارى مع “صافينار” أكثر مما يستحق شريف عامر:لا تحملوا حوارى مع “صافينار” أكثر مما يستحق

طالب الإعلامى شريف عامر من إنتقدوا إستضافته اليوم للراقصة صافيناز،خلال برنامجه “يحدث فى ”،بعدم تحميل الواقعة أكثر مما تستحق.
> ورد شريف على من وصفوا الحلقة بإنها “سقطة إعلامية لة”،وكتب عبر موقع تويتر.هي حالة قدمتها في إطارها ،مش أكثر،تحميل الأمور أكثر مش حاقدر اتفاداه، لكن لكل الاعتراض كامل الاحترام.
> وأضاف عامر.انا لا لست بقامة عمالقة كبار، لكن أ.طاهر أبو زيد في الإذاعة،لاري كينج في امريكا قدموا هذه الحوارات.

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