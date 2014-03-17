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مشاركة مصرية في المؤتمر الثاني لوزراء الشباب والرياضة بالسعودية

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مشاركة مصرية في المؤتمر الثاني لوزراء الشباب والرياضة بالسعودية مشاركة مصرية في المؤتمر الثاني لوزراء الشباب والرياضة بالسعودية

مطار القاهرة الدولى

غادر مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم الأحد، الدكتور خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة إلى جدة فى زيارة للسعودية تستغرق يومين يشارك خلالها فى اجتماعات المؤتمر الثانى لوزراء الشباب والرياضة التى تعقد هناك غدا الاثنين .

ويناقش المؤتمر، مشروع استراتيجية النهوض بقضايا الشباب فى العالم الإسلامى والإستماع لتقارير الدول الأعضاء حول جهودها فى النهوض بقضايا الشباب، ومشروع وثيقة حول الشباب الشباب وحقوق الانسان والمواطنة فى الدول الاسلامية، كما يناقش المؤتمر ملفات أعدتها اللجان المختصة بالامانة العامة لمنظمة المؤتمر الاسلامى بهدف نشر الرياضة فى الدول الاسلامي، وتقري حول استضافة أذربيجان دورة ألعاب التضامن الاسلامية فى باكو 2017 .

وكان الإجتماع الأول لوزراء الشباب والرياضة فى الدول الإسلامية، قد عقد فى عام 2005 .

 

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