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منصف المرزوقي: “تونس فخورة بأبنائها اليهود”

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منصف المرزوقي: “تونس فخورة بأبنائها اليهود” منصف المرزوقي: “تونس فخورة بأبنائها اليهود”

الرئيس التونسي

قال الرئيس التونسي محمد منصف المرزوقي، إن “تونس فخورة بأبنائها اليهود”، معتبرا أن الجالية اليهودية التونسية تمثل مكونا أساسيا من مكونات الثقافة المتنوعة للبلاد. وأضافت المراسلة أن هذا التصريح جاء خلال زيارة قام بها الرئيس التونسي إلى معرض أقيم حول تاريخ المعابد اليهودية بمدينة حلق الوادي، التي كانت تقطنها أقدم جالية يهودية في تونس.

وتأتي الزيارة بعد أيام من حادثة منع السلطات التونسية سياحا اسرائيليين من النزول إلى ترابها من على متن سفينة نرويجية كانت رست بميناء حلق الوادي.

يذكر أن وزيرة السياحة التونسية آمال كربول دعت في تصريح إعلامي الجمعة 14 مارس يهود العالم إلى احتفالات الغريبة التي ستقام في مايو المقبل، معربة عن التطلع إلى قدوم آلاف اليهود إلى تونس هذا الموسم.

وتقام احتفالات الغريبة سنويا في معبد الغريبة اليهودي بجزيرة جربة، وهو حدث لا يجري في الوطن العربي إلا في تونس. يذكر أن عدد الوافدين اليهود الى تونس شهد تناقصا منذ ثورة 14 يناير 2011.

 

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