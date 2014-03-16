سيدورف يجتمع برفقة كاكا وبالوتيلي مع مشجعي ميلان للتهدئة من ثورتهم

روما، (إفي): اجتمع المدرب الهولندي كلارنس سيدورف، المدير الفني لفريق ميلان الإيطالي وأربعة من لاعبيه أبرزهم ماريو بالوتيلي وكاكا، مع مجموعة من المشجعين الغاضبين عقب الخسارة المهينة على ملعب سان سيرو اليوم أمام بارما 2-4.

واجتمع سيدورف برفقة بالوتيلي وكاكا وإناسيو أباتي ودانييلي بونيرا مع نحو 200 مشجع من أنصار الروسونيري الغاضبين، لتهدئة ثورتهم بعد تلقي ثالث خسارة على التوالي.

وصرح المدرب عقب الهزيمة "نعيش فترة صعبة، هؤلاء الأشخاص يشاطروننا عشق قميص ميلان، إنهم يعانون منذ عامين، من حقهم التنفيس عن غضبهم".

وخرج عدد كبير من مشجعي الفريق المتوج بسبعة ألقاب في دوري أبطال أوروبا للتظاهر أمام ملعب سان سيرو تحت شعار "غاضبون" بالتزامن مع خسارة اليوم.

وحمل سيدورف المسؤولية للمدرب السابق ماسيميليانو اليجري، مشيرا إلى أنه ترك الفريق منهارا بدنيا ومعنويا.

وأضاف المدرب الهولندي الذي تولى المهمة في 15 يناير الماضي "أنا لست مسؤولا عن الأزمة، لكن لدي عقد الآن وأحظى بالثقة، وأنا متأكد من أن الفريق سيكون تنافسيا في العام المقبل".

ويحتل ميلان المركز الـ11 في الكالتشو وتبدو حظوظه ضئيلة في التأهل لإحدى البطولتين الأوروبيتين الموسم المقبل، خاصة بعد خروجه من دور الـ16 لدوري الأبطال على يد أتلتيكو مدريد الإسباني بنتيجة 1-5 ذهابا وإياب.