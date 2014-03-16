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مدرب برشلونة بعد السباعية: لا تفرطوا في التفاؤل

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مدرب برشلونة بعد السباعية: لا تفرطوا في التفاؤل مدرب برشلونة بعد السباعية: لا تفرطوا في التفاؤل

برشلونة، (إفي): أعرب الأرجنتيني جيراردو تاتا مارتينو المدير الفني لبرشلونة الإسباني اليوم عن سعادته بالفوز بسباعية على أوساسونا، محذرا من إفراط لاعبيه في التفاؤل قبل مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد الأحد المقبل.

وأوضح مارتينو في مؤتمر صحفي بعد المباراة، قائلا: "تقديم مباراة رائعة وإحراز عدد كبير من الأهداف شيء جيد، ولكن لا يجب علينا الافراط في الاحتفال بهذا الفوز الكبير، فقد قام برشلونة بما كان يتوجب عليه، الفوز وتقديم مباراة جيدة".

وأكد المدير الفني الأرجنتيني أن فريقه سيكافح حتى النهاية من أجل الفوز بالدوري الإسباني.

وأضاف قائلا "نحتل المركز الحالي لأننا أخطئنا أكثر من الآخرين، ولكن إذا أراد أحد استبعادنا فهو مخطئ".

وأشاد مارتينو بالقوة الهجومية التي ظهر بها الفريق، مشيرا إلى أن الفريق دائما ما يرد بالشكل المطلوب عندما تأتي اللحظات الحاسمة.

وأشار المدرب الأرجنتيني إلى أن عدم إشراك نيمار دا سيلفا في المباراة، كان لإراحته بعد المجهود الكبير المبذول أمام مانشستر سيتي في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

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