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وزير التنمية المحلية: إنشاء شركة مساهمة برأس مال ٢٠ مليار جنيه لإدارة المشروعات

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وزير التنمية المحلية: إنشاء شركة مساهمة برأس مال ٢٠ مليار جنيه لإدارة المشروعات وزير التنمية المحلية: إنشاء شركة مساهمة برأس مال ٢٠ مليار جنيه لإدارة المشروعات

 

اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية والإدارية

قال اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية والإدارية إن اجتماع مجلس المحافظين برئاسة رئيس الوزراء اليوم ناقش إقامة شركة مساهمة برأس مال 20 مليار جنيه تقوم على الإعداد لمشاريع تساعد في القضاء على البطالة والفقر وإيجاد حل سريع لهذه المشكلات.

وأضاف لبيب ـ في تصريحات للصحفيين بمقر مجلس الوزراء عقب اجتماع مجلس المحافظين ـ أن الشركة ستخلق في أول عام مليون فرصة عمل على مستوى القرى والمدن ولها رأس مال يصل إلى 20 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن الشركة ستدير مشروعات كثيفة العمالة، وتشارك فيها جميع الوزارات.

وأوضح الوزير أن الشركة ستكون مساهمة وتعطي الحق لكل مواطن المساهمة فيها، مشيرًا إلى أن تأسيس الشركة لن يتعدى الأربعة أشهر.

وأكد الوزير أن الاجتماع كان على رأس أولوياته الحالة الأمنية في المحافظات، والتنسيق مع مديري الأمن بالمحافظات، وتأمين المنشآت الحيوية، بالإضافة إلى مناقشة كيفية القضاء على الفساد في جميع المحافظات.

أ ش أ

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