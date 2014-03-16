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النيجر: تسليم الساعدي القذافي و”منصور” لليبيا لإخلالهما بالشروط التي تعهدا بها

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النيجر: تسليم الساعدي القذافي و”منصور” لليبيا لإخلالهما بالشروط التي تعهدا بها النيجر: تسليم الساعدي القذافي و”منصور” لليبيا لإخلالهما بالشروط التي تعهدا بها

الساعدي القذافي

أعلن حكومة النيجر أنها سلمت كلا من الساعدي القذافي وعبد الله منصوررئيس الأمن الداخلي في النظام الليبي السابق ، للحكومة الليبية ؛ نظرا لإخلالهما بالشروط التي تعهدا بها، والدلائل القاطعة التي قدمتها حكومة بلادهما.

وأكدت حكومة النيجر ــ في بيانٍ ذيع اليوم الأحد ــ أنها لن تستقبل أي شخصيات تضر بجيرانها ..موضحة أنها سلمت الساعدي القذافي وعبد الله منصور للسطات الليبية، نتيجة للأدلة القاطعة بتورطهما في الصدامات العنيفة التي شهدها جنوب البلاد في شهر يناير الماضي”.

وقال البيان إن ليبيا تعهدت بضمان سلامتهما وضمان المعاملة الإنسانية لهما ..مشيرا إلى أن النيجر اشترطت لإيواء الساعدي القذافي وكل الضباط الليبيين في أراضيها ، الامتناع عن أي عمل من شأنه زعزعة الاستقرار الليبي.

كانت الليبية قد تسلمت الساعدي القذافي من جمهورية النيجر في مارس الجاري، حيث أودعته في سجن الهضبة تمهيدا لمحاكمته، بعد تسلمها عبد الله منصور المشتبه بتورطه في قتل أكثر من 1200 معتقل في سجن أبو سليم بطرابلس عام 1996، فيما تعهدت بالتزامها معاملة المتهمين وفق أسس العدالة والمعايير الدولية في التعامل مع السجناء.

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