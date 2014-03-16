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عدلي منصور: كنت أتمني أن يستمر “الببلاوي” رئيساً للوزراء ومحلب لديه حلول لكل المشكلات

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عدلي منصور: كنت أتمني أن يستمر “الببلاوي” رئيساً للوزراء ومحلب لديه حلول لكل المشكلات عدلي منصور: كنت أتمني أن يستمر “الببلاوي” رئيساً للوزراء ومحلب لديه حلول لكل المشكلات

كشف المستشار عدلي منصور ،الرئيس المؤقت للبلاد ، أن الدكتور حازم الببلاوي ، رئيس الوزراء السابق ، سبق وحضر إليه مُقدماً لاستقالته ولكنه رفضها في ذلك التوقيت ، نظراً لما تمر به البلاد، ولكن بعد أن توالت الانتقادات علي أداء حكومته أراد أن يرفع عنه الحرج وقبل استقالته ، وتمني منصور أن يكون الببلاوي مستمر في حتي نهايىة الفترة الانتقالية، مؤكدا أن ذلك لا يعني عدم قبول حكومة المهندس ابراهيم محلب ، مؤكدا ان محلب ليس لديه مشكلة غير قابلة للحل.

وأشادَ منصور خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي بقناة “سي بي سي” بدور  حكومة الببلاوي في الفترة التي قضتها ووصفه بكونه رجل يساحق التقدير ، وهذا ما دفعه لمنحه قلادة الجمهورية.

وفي نفس السياق ، نفي أن يكون إقالة “الببلاوي” بسبب تدني أدائها ، ولكن بسبب كثافة الانتقادات التي تعرضت لها الحكومة خلال تلك الفترة الزمنية.

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