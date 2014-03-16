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آمر المنطقة العسكرية بطبرق الليبية: السماح لأبناء طبرق ومطروح بالتنقل دون تأشيرة

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آمر المنطقة العسكرية بطبرق الليبية: السماح لأبناء طبرق ومطروح بالتنقل دون تأشيرة آمر المنطقة العسكرية بطبرق الليبية: السماح لأبناء طبرق ومطروح بالتنقل دون تأشيرة

منفذ-السلوم-البري

أكد آمر المنطقة العسكرية بمدينة طبرق الليبية العقيد سالم الرفادي، أنه جرى الاتفاق مع الجانب المصري على السماح لأبناء محافظة مطروح بدخول الأراضي الليبية عبر الطريق البري بين منفذ السلوم المصري وامساعد الليبي دون تأشيرة.

وقال الرفادي في تصريح لصحيفة “أجواء البلاد “إن دخول المصريين سيكون يومي الأربعاء والخميس من كل أسبوع ، بينما يسمح لأبناء مدينة طبرق الليبية بدخول الأراضي المصرية يوم الأحد .
> يشار إلى أن منفذ السلوم كان مغلقا بين الجانبين الليبي والمصري أمام تنقل الأفراد لأكثر من شهرين، بحسب الرفادي.

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