بدء فعاليات ورشة “هايلي جريما” علي هامش مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية

انطلقت بالأقصر اليوم الأحد فعاليات ورشة العمل السينمائية الخاصة المخرج الأثيوبي الكبير هايلي جريما بعنوان ” صناعة السينما ” علي هامش مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية التي ستنطلق فعالياته رسميا بعد غد الثلاثاء.

وقد التقى هايلي جريما بطلاب ورشة الإخراج التي ينظمها المهرجان للمرة الثالثة ويحاضر فيها المخرج الأثيوبي للمرة الثانية على التوالي.

ويشارك في الورشة حوالي 40 من شباب السينمائيين في القارة الأفريقية، اختارهم المخرج هايلي جريما بنفسه، ومن المنتظر أن يقدم طلاب الورشة مجموعة من الأفلام القصيرة التي سيجري تصويرها في الأقصر لتعرض في حفل الختام 24 مارس المقبل.

يشار إلي أنه تنطلق بالأقصر بعد غد الثلاثاء فعاليات مهرجان السينما الأفريقية التي ستستمر حتي 23 مارس الجاري بمشاركة 139 فيلما يمثلون 41 دولة أفريقية و9 دول أوروبية وأمريكية بإجمالي 125 ضيف أجنبي و200 ضيف مصري ما بين مخرجين وممثلين ومنتجين وإعلاميين .