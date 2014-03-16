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صافيناز : الرقص الشرقي فن “عالمي” .. و فيفي عبدة “مثلي الأعلي”

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صافيناز : الرقص الشرقي فن “عالمي” .. و فيفي عبدة “مثلي الأعلي” صافيناز : الرقص الشرقي فن “عالمي” .. و فيفي عبدة “مثلي الأعلي”

قالت الفنانة الاستعراضية ، صافيناز أن الرقص الشرقي ، فن له شعبية كبيرة عالميا ، كما أن له مدارس في جميع أنحاء العالم ، و ليس مقتصرا علي الفنانات العرب فحسب .

و أضافت صافيناز ، في لقائها علي mbc ، أنها تحب الفنانة فيفي عبدة و الفنانة دينا ، كما انها تتابع قدامي الفنانات كالفنانة نجوي فؤاد .

و تابعت صافيناز ، أن لديها 3 أخوات ، و ان والدتها تدعمها في مسيرتها الفنية .

و عن مسيرتها الفنية ، قالت أن مشاركتها في فيلم “القشاش” كانت عن طريق الفنان “الليثي” الذي ساعدها علي التواصل مع “السبكي” منتج الفيلم .

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