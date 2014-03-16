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أحمد الطيب: سر بقاء الأزهر عدم الدخول فى حزب سياسى أو دينى

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أحمد الطيب: سر بقاء الأزهر عدم الدخول فى حزب سياسى أو دينى أحمد الطيب: سر بقاء الأزهر عدم الدخول فى حزب سياسى أو دينى

قال الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، إنه كانت هناك محاولات شديدة للتدخل فى شئون الأزهر ولكنه كان يعى دوره جيداً فلا يمكنه أن يتخندق فى حزب سياسى أو دينى أو جماعة أو طائفة، وهذا هو سر بقائه لمدة 1050 عاماً وسيكون سبب استمراره إلى الأبد، معبراً أنه دائماً شعاره "أنا أمثل الجميع وأنا أب للجميع".

وأضاف الطيب، خلال حواره ببرنامج "بصراحة" الذى تقدمه الإعلامية "زينة يازجى" على فضائية "سكاى نيوز العربية"، أن الأزهر استطاع فى الفترة التى عجز الجميع عن الالتقاء أن يجمع أبناء ، موضحاً أن جلسات الأزهر كانت تصب فى مصلحة الوطن وأن تكون مصر دولة رائدة فى المنطقة وحققنا كثيرا من ذلك.

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