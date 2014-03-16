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"الإدارية العليا" تلغى حكم مجلس التأديب ضد سفير مصر السابق بقطر

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"الإدارية العليا" تلغى حكم مجلس التأديب ضد سفير مصر السابق بقطر "الإدارية العليا" تلغى حكم مجلس التأديب ضد سفير مصر السابق بقطر

قضت المحكمة الإدارية العليا أمس السبت بإلغاء حكم مجلس التأديب الصادر ضد السفير محمود فوزى أبو دنيا، سفير السابق لدى قطر بتوجيه اللوم ضده.

وقال السفير السابق لـ "اليوم السابع" إن المحكمة قضت لصالحه أمس فى الطعن رقم 10011 لسنة 59 ق عليا بإلغاء حكم مجلس التأديب باللوم وإلغاء كل ما ترتب على القرار من آثار، مشيرا إلى أن الحكم استند إلى قانون السلك الدبلوماسى الذى لا يجيز توقيع أى جزاء على الدبلوماسى إلا بعد التحقيق معه، وهو ما لم يحدث معه، حيث تم استدعاؤه من العاصمة القطرية الدوحة قبل أكثر من عام بعد كشفه عن فساد فى السفارة المصرية بالدوحة.

وقام وزير الخارجية السابق محمد كامل عمرو باستدعائه وإحالته لمجلس التأديب الذى أصدر ضده جزاء اللوم.

وأشار أبو دنيا إلى أنه تقدم للمحكمة الإدارية العليا بالمستندات التى تدعم موقفه القانونى، فأصدرت المحكمة حكمها السابق، لافتا الى أن هذا الحكم نهائى ويستتبعه إعادة حقه الذى أهدر منذ عامين بالخارجية.

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