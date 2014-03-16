شيخ الأزهر: حدودنا التوعية.. ولا نطمح فى مناصب سياسية

قال الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، إن مؤسسة الأزهر الشريف حدودها توعية المسلمين فقط، مؤكدًا أنه لم يعرف عن شيخ من شيوخ الأزهر بأنه طامح فى أن يكون رمزًا سياسيا أو رئيسًا للدولة.

وأضاف الطيب خلال حواره لبرنامج " بصراحة "، الذى تقدمه الإعلامية زينة يازجى، والمذاع على فضائية "سكاى نيوز" العربية، أنه لم يذكر على مر التاريخ أن شيخًا من الأزهر قاتل من أجل أن يكون سلطانًا.

وحول دور الأزهر خلال ثورة 25 يناير، أشار الطيب إلى أن مصر كانت حينها أشبه بالبلد الذى يضيع بين عدة اتجاهات، وأن الثورة نفسها انقسمت إلى فرق، متابعًا أن الأزهر أدى مجهودًا كبيرًا واستطاع أن ينجح فيما فشلت فيه الدولة فى جمع شمل العلمانيين والسياسيين إضافة إلى الإسلام السياسى.