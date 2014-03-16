أخبار عاجلة

سبورتينج براجا يتعادل مع ماريتيمو 3-3 بالدوري البرتغالي لكرة القدم -
علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

شيخ الأزهر: حدودنا التوعية.. ولا نطمح فى مناصب سياسية

Google+ Print
شيخ الأزهر: حدودنا التوعية.. ولا نطمح فى مناصب سياسية شيخ الأزهر: حدودنا التوعية.. ولا نطمح فى مناصب سياسية

قال الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، إن مؤسسة الأزهر الشريف حدودها توعية المسلمين فقط، مؤكدًا أنه لم يعرف عن شيخ من شيوخ الأزهر بأنه طامح فى أن يكون رمزًا سياسيا أو رئيسًا للدولة.

وأضاف الطيب خلال حواره لبرنامج " بصراحة "، الذى تقدمه الإعلامية زينة يازجى، والمذاع على فضائية "سكاى نيوز" العربية، أنه لم يذكر على مر التاريخ أن شيخًا من الأزهر قاتل من أجل أن يكون سلطانًا.

وحول دور الأزهر خلال ثورة 25 يناير، أشار الطيب إلى أن كانت حينها أشبه بالبلد الذى يضيع بين عدة اتجاهات، وأن الثورة نفسها انقسمت إلى فرق، متابعًا أن الأزهر أدى مجهودًا كبيرًا واستطاع أن ينجح فيما فشلت فيه الدولة فى جمع شمل العلمانيين والسياسيين إضافة إلى الإسلام السياسى.

smsinnerpage.jpg

stripnews2013.png

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر

نشر نص حكم "محكمة الأمور المستعجلة" ويفصل في "مصرية تيران وصنافير"

نشر نص حكم "محكمة الأمور المستعجلة" ويفصل في "مصرية تيران وصنافير"

فيديو| رئيس المصري: سنوافق على بيع جمعة وكابوريا بشرط

فيديو| رئيس المصري: سنوافق على بيع جمعة وكابوريا بشرط