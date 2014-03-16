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البابا تواضروس: تقارير حقوق الإنسان حول الأقباط بمصر سوء فهم متعمد

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البابا تواضروس: تقارير حقوق الإنسان حول الأقباط بمصر سوء فهم متعمد البابا تواضروس: تقارير حقوق الإنسان حول الأقباط بمصر سوء فهم متعمد

قال البابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أدرك الأعباء الثقيلة الملقاة على الأجهزة الأمنية، ومتأكد من دور الأمن فى مكافحة ظاهرة اختطاف أقباط الصعيد.

وأضاف تواضروس فى مداخلة هاتفية لبرنامج "فى الميدان" الذى تقدمه الإعلامية رانيا بدوى، ويذاع على قناة التحرير، أتواصل مع وزارة الخارجية بشكل مستمر، من أجل الاطمئنان على الحالة الأمنية بـليبيا.

وكشف البابا بأنه تم حصر الكنائس التى تضررت عقب ثورة، 30 يونيو، وبدأنا فى ترميم الكنائس بالتعاون مع لجنة مختصة من القوات المسلحة، منتقدًا التقارير الدولية حول أقباط قائًلا: " إن تقارير حقوق الإنسان حول الأقباط فى مصر سوء فهم متعمد وتم إعدادها سلفًا".

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