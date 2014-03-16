الداخلية:الأيام القادمة ستشهد أخبارا عن القبض على أكبر الإرهابيين

قال اللواء عبد الفتاح عثمان مساعد وزير الداخلية لشئون الإعلام، أن الوزارة تملك جهازا معلوماتيا كبيرا سيمكنها من القبض على جميع الخلايا الإرهابية فى مصر، مؤكداً على أن الأيام القليلة القادمة ستشهد أخبارا سارة للقبض على أكبر الإرهابيين على حد قوله.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية للإعلامية لبنى عسل مقدمة برنامج الحياة اليوم المذاع على قناة الحياة، أن الداخلية تعمل ضمن خطة أمنية واضحة لضبط العناصر الإرهابية وتعقب مرتكبى حوادث الاعتداء على أفراد الشرطة بجميع المحافظات، مشيراً إلى أن جولة وزير الداخلية اليوم الأحد لم يعلم بها أحد حتى مدير الأمن نفسه حسبما ذكر.

وأشار مساعد وزير الداخلية لشئون الإعلام، إلى أن الوزير شدد على علاج أوجه القصور التى لاحظها خلا جولته المفاجئة فى الشرقية اليوم، مشيراً إلى أن المعلومات التى تحصل عليها الوزارة من اجهزتها مكنتها من القبض على العديد من العناصر الإجرامية والإرهابية الخطيرة.

ولفت مساعد الوزير إلى أن قوات الأمن تمكنت من القبض على مجموعة من العناصر الإرهابية كانت تعتزم تفجير أبراج الكهرباء بمنطقة الهرم، لافتا إلى أنه تم ضبط العديد من أجهزة التفجير بحوزة المتهمين.

وأوضح "عثمان" أن وفد من وزارة الداخلية سافر إلى السعودية والكويت بالتنسيق مع الإنتربول الدولى للقبض على محمد القابوطى وأكرم الشاعر القياديين الإخوانيين، وذلك من خلال المعاهدات والاتفاقيات الدولية المبرمة مع الدول، مشيراً إلى أن الإنتربول الدولى مازال يلاحق أحمد منصور وغيره من القيادات الإخوانية.

وأكد "عثمان" أن دوى الأصوات المسموع بالقاهرة والجيزة، ناتج عن إزالة التعديات على الأراضى الزراعية خلف المحكمة الدستورية العليا.