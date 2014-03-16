أخبار عاجلة

سبورتينج براجا يتعادل مع ماريتيمو 3-3 بالدوري البرتغالي لكرة القدم -
علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

فرنسا تمنع قيادة السيارات بباريس يومين متتاليين

Google+ Print
فرنسا تمنع قيادة السيارات بباريس يومين متتاليين فرنسا تمنع قيادة السيارات بباريس يومين متتاليين

تشهد العاصمة الفرنسية باريس بدء العمل بنظام تبادل أيام القيادة، في محاولة لمعالجة المستويات الخطيرة لتلوث الهواء ، وذلك اعتباراً من غداً الإثنين سوف يسمح للسائقين بقيادة سياراتهم مرة واحدة فقط كل يومين وهذه هي المرة الثانية منذ عام 1997 التي تفرض السلطات مثل هذه القيود التي تشمل كذلك الدراجات النارية.

واتخذت الفرنسية هذا القرار بعدما تجاوز التلوث المستويات الآمنة لخمسة أيام في باريس ومناطق محيطة بها ،ويبدأ تطبيق القيود الجديدة غداً في تمام الساعة 05:30 بالتوقيت المحلي لفرنسا.

وبموجب النظام الجديد، لن يسمح سوى لأصحاب المركبات التي تنتهي لوحات تسجيلها بأرقام فردية بقيادة سياراتهم غداً.

وقررت السلطات منذ الجمعة الماضية إتاحة وسائل النقل العامة مجانا لمدة ثلاثة أيام، وذلك في محاولة لتشجيع الناس على تقليل استخدام سياراتهم.

وسيتم تطبيق هذا الإجراء كذلك بدءاً من غداً.

وتلوث الجو بالدخان بسبب برودة الطقس في الليل ودفئه في النهار، وهو ما أدى إلى بقاء التلوث عالقاً ، وبحسب وكالات البيئة الفرنسية، فقد بلغ نقاء الهواء واحداً من أسوأ المستويات المسجلة، إذ تساوى مع العاصمة الصينية بكين التي تعد واحدة من أشد مدن العالم تلوثاً ويوم الجمعة، تجاوز مستوى التلوث المستوى الآمن بمقدار الضعف.

ومن المقرر أن تستعرض الحكومة الفرنسية مستويات التلوث غداً قبل أن تتخذ قرارا بشأن تمديد القيود على القيادة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
الحكومة تدرس خطة رفع الدعم للسلع التموينية إلى 27 جنيهًا

الحكومة تدرس خطة رفع الدعم للسلع التموينية إلى 27 جنيهًا

أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية

أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية

نائب برلمانى: استمرار موجة الغلاء سيؤثر بالسلب على مستقبل الحكومة

نائب برلمانى: استمرار موجة الغلاء سيؤثر بالسلب على مستقبل الحكومة

برلماني: "النواب" لن يسمح بتحمل الشعب فشل الحكومة

برلماني: "النواب" لن يسمح بتحمل الشعب فشل الحكومة