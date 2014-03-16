فرنسا تمنع قيادة السيارات بباريس يومين متتاليين

تشهد العاصمة الفرنسية باريس بدء العمل بنظام تبادل أيام القيادة، في محاولة لمعالجة المستويات الخطيرة لتلوث الهواء ، وذلك اعتباراً من غداً الإثنين سوف يسمح للسائقين بقيادة سياراتهم مرة واحدة فقط كل يومين وهذه هي المرة الثانية منذ عام 1997 التي تفرض السلطات مثل هذه القيود التي تشمل كذلك الدراجات النارية.

واتخذت الحكومة الفرنسية هذا القرار بعدما تجاوز التلوث المستويات الآمنة لخمسة أيام في باريس ومناطق محيطة بها ،ويبدأ تطبيق القيود الجديدة غداً في تمام الساعة 05:30 بالتوقيت المحلي لفرنسا.

وبموجب النظام الجديد، لن يسمح سوى لأصحاب المركبات التي تنتهي لوحات تسجيلها بأرقام فردية بقيادة سياراتهم غداً.

وقررت السلطات منذ الجمعة الماضية إتاحة وسائل النقل العامة مجانا لمدة ثلاثة أيام، وذلك في محاولة لتشجيع الناس على تقليل استخدام سياراتهم.

وسيتم تطبيق هذا الإجراء كذلك بدءاً من غداً.

وتلوث الجو بالدخان بسبب برودة الطقس في الليل ودفئه في النهار، وهو ما أدى إلى بقاء التلوث عالقاً ، وبحسب وكالات البيئة الفرنسية، فقد بلغ نقاء الهواء واحداً من أسوأ المستويات المسجلة، إذ تساوى مع العاصمة الصينية بكين التي تعد واحدة من أشد مدن العالم تلوثاً ويوم الجمعة، تجاوز مستوى التلوث المستوى الآمن بمقدار الضعف.

ومن المقرر أن تستعرض الحكومة الفرنسية مستويات التلوث غداً قبل أن تتخذ قرارا بشأن تمديد القيود على القيادة.