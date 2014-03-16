ميسي يعادل ألكانتارا كأفضل هداف في تاريخ برشلونة

برشلونة، (إفي): سجل الأرجنتيني ليونيل ميسي هدفا، افتتح به التسجيل لفريقه برشلونة أمام أوساسونا في الدوري الإسباني، وهذا الهدف ليس عاديا.

فبه يكون ميسي وصل للهدف رقم 369 له مع الفريق الكتالوني، ويعادل رصيد المهاجم السابق باولينو ألكانتارا كأفضل هداف في تاريخ النادي.

وسجل ألكانتارا - المولود في الفلبين يوم السابع من أكتوبر عام 1896 - 369 هدفا.

هذه الأهداف جاء منها 142 في مباريات رسمية و227 في لقاءات ودية- في إجمالي 357 مباراة، ما سمح له بالمشاركة في إحراز خمسة ألقاب في إسبانيا وعشرة في كتالونيا خلال الفترة بين عامي 1912 و1927.

ووصل ميسي صاحب الـ26 عاما إلى هذا الرقم خلال 453 مباراة، بين رسمية وودية، ليعادل بذلك أرقام اللاعب الفلبيني.