برشلونة يستعيد توازنه المحلي قبل الكلاسيكو بسباعية

برشلونة، (إفي): حقق برشلونة اليوم فوزا كبيرا على أوساسونا بسباعية نظيفة، في إطار منافسات الجولة الـ28 من الدوري الإسباني، ليستعيد توازنه قبل الكلاسيكو الأحد المقبل أمام ريال مدريد في نفس البطولة.

تقدم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم الفريق الكتالوني مبكرا بعدما تلقى تمريرة عرضية أرضية وضعها في الشباك بشكل رائع.

وبعدها بأربع دقائق يضيف التشيلي أليكسيس سانشيز الهدف الثاني بطريقة مشابهة لهدف ميسي، بعدما تلقى تمريرة من الظهير جوردي ألبا ليضعها في الشباك.

ويضيف إنييستا هدف ثالث رائع من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، سكنت شباك حارس أوساسونا.

وفي الشوط الثاني يضيف ميسي الهدف الثاني له والرابع لفريقه من تسديدة من داخل منطقة الجزاء وسط ارتباك دفاعي، ليصبح الهداف التاريخي لبرشلونة على الإطلاق.

وبعدها يشارك كريستيان تيو في المهرجان الكتالوني ويضيف هدف خامس رائع من مراوغة من خارج منطقة الجزاء وتسديدة قوية سكنت الشباك.

ويكمل ميسي "الهاتريك" بهدف من تمريرة داخل منطقة الجزاء، وضعها بيمناه بسهولة داخل الشباك، ويضيف أخيرا المهاجم بدرو هدفا سابعا من تسديدة داخل منطقة جزاء أوساسونا، ظهر خلالها "التهالك" الدفاعي للزوار.

وبهذا الفوز يبقى برشلونة في المركز الثالث برصيد 66 نقطة، بفارق أربع نقاط عن ريال مدريد قبل مباراة الكلاسيكو الأحد المقبل.