بنزيمة قد يغيب عن الكلاسيكو

مدريد، (إفي): توقعت تقارير صحفية اليوم غياب الفرنسي كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد الإسباني عن لقاء الغريم الأزلي برشلونة في كلاسيكو الدوري الأسبوع المقبل، بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة مالاجا السبت.

وتعرض اللاعب لإصابة بعد سوء تفاهم مع البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي حاول تفادي ركله في الفخذ أثناء تسديد كرة، ليتحامل بنزيمة على نفسه ويواصل اللعب، إلا أنه طالب بتغييره بعدها بدقائق.

وأشار موقع صحيفة "آس" الإسبانية، إلى أن اللاعب يعاني من كدمة قوية في الفخذ الأيمن، ولم تتحدد بعد مدة غيابه.

وتأكد بالطبع غياب اللاعب عن مباراة شالكة الألماني بعد غد الثلاثاء في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، إلا أن التأهل حسم بنسبة كبيرة بعد الفوز ذهابا خارج الأرض 1-6.