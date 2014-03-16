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زوجة لاعب مالاجا تدافع عن بيبي بعد عنفه ضد زوجها

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زوجة لاعب مالاجا تدافع عن بيبي بعد عنفه ضد زوجها زوجة لاعب مالاجا تدافع عن بيبي بعد عنفه ضد زوجها

مدريد، (إفي): دافعت زوجة اللاعب البرتغالي دودا، الجناح الأيسر لفريق مالاجا، عن مواطنه بيبي مدافع ريال مدريد رغم تدخله العنيف ضد زوجها في المباراة التي جمعت الفريقين الليلة الماضية بالجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

وعاد بيبي ليثير الجدل مجددا ويستعيد سمعته كلاعب عنيف حين تدخل بقوة على ركبة دودا خلال المباراة، ليتعرض لهجوم شديد من الصحافة، خاصة الكتالونية.

لكن دودا قلل بعد المباراة، التي انتهت بفوز الريال بهدف واحد من توقيع مواطنه الآخر كريستيانو رونالدو، من شأن اللعبة، وأكد أن تلك الاحتكاكات "تحدث بشكل عادي في الملاعب".

في المقابل قامت أرانشا، زوجة دودا، بنشر صورة على حسابها الشخصي على موقع (تويتر) لبيبي مع أطفالها الثلاثة، وكتبت تعليقا يقول "أعرف أنكم منزعجون من التدخل العنيف لبيبي، لكنني متيقنة من أنه لم يقصد ذلك، إنه يعشق زوجي"

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فيديو اليوم السابع