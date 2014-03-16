دانيلو يدخل حسابات برشلونة

برشلونة، (إفي): دخل الظهير الأيمن لبورتو البرتغالي، البرازيلي داني لويز دا سيلفا الشهير بـ"دانيلو"، في حسابات نادي برشلونة الإسباني، وفقا لما ذكرته اليوم تقارير إخبارية.

وقالت صحيفة (سبورت) الإسبانية اليوم إن المدير الرياضي لبرشلونة، أندوني زوبيزاريتا، أرسل أحد معاونيه للبرتغال الخميس الماضي لمتابعة أداء اللاعب في مباراة بورتو ونابولي بدوري أوروبا.

وتأتي مساعي البرسا للتعاقد مع اللاعب، وفقا لما ذكرته الجريدة، نظرا لاقتراب مواطنه داني ألفيش من الرحيل عن النادي الكتالوني خلال الموسم المقبل، بجانب عدم تمديد تعاقد مارتين مونتويا حتى الآن.

وكان دانيلو لاعبا في صفوف سانتوس البرازيلي الذي انتقل منه إلى بورتو مقابل 13 مليون يورو في يوليو 2011 ، مما يعني أنه إذا ما انتقل بالفعل للبرسا فسيعود لمزاملة مواطنه نيمار دا سيلفا لاعب برشلونة.

ويتميز اللاعب بمرونة للعب في الناحيتين اليسرى واليمنى، وقوة بدنية فضلا عن إجادة المهام الدفاعية والهجومية، بجانب المهارات البرازيلية المعتادة.