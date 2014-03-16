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هامبورج يفوز في صراع القاع

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هامبورج يفوز في صراع القاع هامبورج يفوز في صراع القاع

برلين، (إفي): فاز هامبورج على نورنبرج في الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري الألماني 2-1 ، في صراع القاع بالبوندزليجا.

جاء الهدف الأول في المباراة قبل نهايتها بعشر دقائق وسجله التركي هاكن كالهانغولو لصالح هامبورج.

وتكفل لاعب الضيوف مايك فرانتز بمضاعفة النتيجة لصالح هامبورج بعدما سجل هدفا بالخطأ في مرماه.

وفي الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة سجل نورنبرج هدفه الوحيد عن طريق السويسري جوزيب دراميتش.

بهذا الفوز ارتفع رصيد هامبورج إلى 23 نقطة في المركز الـ14 ، فيما تجمد رصيد نورنبرج عند نفس العدد من النقاط في المركز الـ15.

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