في اللغة و السياسة… قُلمة إظفر || بقلم: يوسف الحسيني

هل شعر عزيزي القارئ يوما بأي الم عند تقليم أظافره ؟! هل تعطي عزيزي القارئ اي اعتبار لمكان تخلصك من قُلمة الإظفر ؟! يبدو ان السؤالان يثيران تعجب القراء بشأن ارتباطهما بحدث او تحليل سياسي كما هو واضح من عنوان هذا العامود ” في اللغة و السياسة ” و لكن الكاتب ينوي ادخال بعض من الكلِم الذي ظن الناس أن استخدامه في السياسة إنما هو في غير مواضعه ، و لعل مصطلح ” قُلمة الإظفر ” قد يكون المصطلح الأنسب من حيث الحجم و التوقيت لدويلة قطر كما يُنظر اليها من قِبل الولايات المتحدة الامريكية التي تستخدمها في تمرير ما لا يمكن تمريره من خلال الكيان الصهيوني في المنطقة العربية من منطلق انها الدولة التي لا تعدو مجرد شظية يسهل التضحية بها عند انتهاء دورها او ان تسببت فيما هو ليس مرجوا منها ، و كما هو معروف فإن الولايات المتحدة كانت في حالة احتياج للغاز الطبيعي بكميات لا تستطيع سوى قطر توريدها للكيان الصهيوني الذي يعتمد على هذا الغاز بشكل شبه رئيسي في قاعدته الصناعية و التي تعتبر الشريك الصناعي والتقني الرئيسي للولايات المتحدة و لعل اغلب القراء لا يعرفون ان حقل الغاز البحري الأكبر في العالم هو حقل تتشاطره قطر و ايران و هو ما سعت قطر منذ تولي حمد بن خليفة لترويجه امام الكيان الصهيوني و اميركا و محاولة توريده عبر الأردن بل صرح حمد- بعد ثلاث اشهر من انقلابه على ابيه – بما هو أفضح و ليس مجرد أفدح و هو دعوة العرب على كسر المقاطعة العربية للاقتصاد الاسرائيلي على حد تعبيره و لعل الغالبية من القراء يعلمون ان القاعدة الجوية الامريكية الأكبر في المنطقة هي قاعدة العُديد في قطر حيث يتم التحكم منها في جميع العمليات الجوية الأمريكية في المنطقة. وكانت القاعدة حيوية للقوات الأمريكية في أفغانستان والعراق.

وما زال الأمر كذلك بالنسبة لأفغانستان و لكن في تطور ملحوظ لشكل العلاقات بين واشنطن و طهران لم تعد لقطر تلك الأهمية الاستراتيچية على مستويي الطاقة التي تستطيع الحصول عليها من ايران و لا على المستوى العسكري و الذي تعتبر ايران ذات موقع يفوق قطر من حيث أهميته نظرا لمتاخمته العراق على خط حدودي مديد من جهة و أفغانستان من جهة اخرى . اما بخصوص الدور الذي كان من المفترض ان تلعبه الدوحة في الداخل العربي فكما يبدوا ان الدوحة فقدت ليا قتها السياسية في التعامل مع طبيعة الأنظمة العربية المحيطة على الأقل مما يشير ان الامير الشاب ” تميم ” لم يتلقى الدرس كاملا من ابيه المتنحي ( إراديا او غصبا ) و هنا يجب ان نعود للسبب الرسمي الذي أُعطي لاستدعاء السفراء هو فشل قطر في الوفاء [بوعودها] وفقاً لاتفاق لم يعلن عنه مسبقاً وتم التوصل إليه قبل ثلاثة أشهر ومفاده أنه يتعين على قطر أن لا “تدعم أي طرف يهدف إلى تهديد أمن واستقرار أي عضو في «مجلس التعاون الخليجي»”. ويفترض أن ذلك هو كناية تعكس الدعم المقدم لأنصار «الإخوان المسلمين» – وهي جماعة تعتبرها السعودية والإمارات على وجه الخصوص بأنها تشكل تهديداً لأنظمتهما السياسية. وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، حكمت محكمة في دولة الإمارات على طبيب قطري بالسجن لمدة سبع سنوات بتهمة دعم “منظمة غير قانونية سرية” يعتقد أنها جماعة الاخوان ، و لأن الشاب غائب الذهن فلم يلتفت للمقوم الرئيسي للنظم الحاكمة في الخليج و هو ان البنية السياسية التي تشكل أنظمة دول الخليج العربية الأخرى – أي ممالك كاملة أو شبه كاملة تتزعمها عائلات مالكة او أسر حاكمة مرتبطة بتالي دو عادات عربية خليجية فيها من الرسوخ ما يتعارض لدرجة التناقض مع الرؤى الإخوانية للحكم من ناحية و لم يلتفت الشاب الى ان الأنظمة الخليجية بالقطع ستلاحظ ان الدوحة بقدر دعمها الشديد لتنظيم الاخوان إلا أنها تتسامح على ما يبدو مع «الجماعة» طالما توجه طاقاتها نحو الخارج مما يشكل جرس إنذار لتلك الدول بأن الدوحة تعمل بجدية على قلب نظم الحكم هناك ، و هي الإشارة التي لا يمكن ان تسمح بها واشنطن على الأقل في الوقت الراهن حيث يشكل ذلك انتكاسة حقيقية للسياسة الديبلوماسية التي تنتهجها في منطقة الخليج العربي مما سيحمل أوباما عبئا ضخما عند لقائه بالزعيم غير الرسمي للمنطقة ” العاهل السعودي ” مما يعني ان الولايات المتحدة سيكون عليها المفاضلة بين مصالحها في دول الخليج مجتمعة او مصالح باتت غير ذات أهمية قصوى و دور شبه منعدم بل تحول للضرر مع الدوحة ، و هنا تصبح قُلمة الإظفر كما هو دورها ذاهبة في غير الم يذكر.