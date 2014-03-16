إخلاء سبيل “ضابط ورقيب وعريف” لاستيلائهم على مبلغ مالي من “سعودي‎”

قررت نيابة البرلس، اخلاء سبيل ضابط وعريف ورقيب بكفالة ألفين جنيه لكل منهم لإستيلاءهم على ألف جنيه من سعودي .

وكان “م.ع.م” سعودي الجنسية، تقدم ببلاغ لقسم مصيف بلطيم، يؤكد فيه تعرضه للسرقة والسطو من قبل 3 أشخاص يستقلون سيارة نصف نقل زرقاء اللون 2 كابينة حيث استوقفوه حال سيره وزوجته المصرية ، بالقرب من شقة يستأجرها بشاطئ الزهراء بمصيف بلطيم، مشككين في أن تكون مرافقته زوجته ، نظراً لصغر سنها وطالبوه بتقديم ما يفيد أها زوجته واصطحبوه إلي شقته لإطلاعهم علي ذلك وقاموا بالاستيلاء على مبلغ مالي 500 جنية و500 ريال سعودي وانصرفوا فقام بإبلاغ الشرطة .

وأسفرت التحريات الأمنية عن صحة ما سبق ذكره وأقوال المبلغ حيث تبين أنهم ضابط وعريف ورقيب ومعنيون بخدمة تأمين الطرق .

وأشارت التحريات، أيضا أن رقيب الشرطة توجه بسيارة الشرطة للعريف لاصطحاب الضابط من مصيف بلطيم إلي مكان الخدمة وإثناء ذلك استوقفا المجني عليه بناء على اتفاق مسبق بينهم واصطحباه إلي شقته حيث قام رقيب الشرطة بأخذ المبلغ منه نظير عدم اصطحباه لنقطة شرطة المصيف وقاموا باقتسام المبلغ فيم بينهم .

وتحرر المحضر رقم 1081 لسنة 2014 إداري قسم شرطة بلطيم .