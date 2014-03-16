بالصور.. وصول المطربة مروة ناجي بعد خروجها من تصفيات برنامج “the voice”

وصلت مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم الأحد، المطربة المصرية مروة ناجي التي خرجت من التصفيات النهائية لبرنامج “the voice” قادمة من بيروت، ولم يحالفها الحظ في استكمال المشوار الفني والوصول للنهائيات بين المتسابقين، وخرجت مروة بعد منافسة شرسة في فريق المطرب التونسي الشهير صابر الرباعي بالرغم من تصويت الكثير من المصريين لها، إلا أن الحظ لم يقف بجانبها وخرجت بعد اختيار الرباعي للمطرب الأخر .

وأكدت مروة من داخل استراحة الخدمة المميزة بمطار القاهرة الدولي، فور وصولها علي طائرة الشرق الأوسط القادمة من بيروت، أن ظهورها المشرف وصلها إلي المراحل النهائية للبرنامج، وتحقيق شهرة كبيرة لها داخل الوسط الفني.

وأكدت أيضًا، أنها قدمت كل ما لديها لكن النصيب والحظ لم يقف معه، وقالت “أتمني ان أكون قد ظهرت بشكل يرضي الجماهير المصرية التي تابعتني خلال الفترة التي شاركت فيها بالبرنامج، وعن مشاورها الفني.

وأضافت مروة، أنها الآن ترغب في فترة التقاط الأنفاس، وإعادة حساباتها خاصة بعد الشهرة الكبيرة التي حققتها في البرنامج، مؤكدة انه صعب الآن الخوض في اي تجربة جديدة، إلا بعد إخذ فترة راحة كافية والجلوس مع الأهل والأصحاب ومعرفة رايهم في ظهورها بالبرنامج ورايهم .

وعلقت مروة عن ما إذا كانت، قد تعرضت لظلم بالبرنامج قائلة ” الحمد لله علي كل شيء، وأشكر الجمهور الكبير بمصر الذي وقف معي طوال تلك الفترة، والقادم أفضل إن شاء الله “.