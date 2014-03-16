غلق معبر رأس جدير الحدودي بين ليبيا وتونس

توقفت الحركة بمنفذ جدير الحدودي بين ليبيا وتونس ، عصر اليوم عقب خرق الاتفاق الأمني الذي تم برأس اجدير أمس حول تأمين سلامة المسافرين من الجانبين.

وقال العقيد محمد جرافة – في تصريح له اليوم – ” إن المواطنين الليبيين تعرضوا للإهانة وتكسير السيارات بمنطقة بن قردان، مما يعد خرقا للاتفاق الأمني بين الجانبين” ، وأكد العقيد جرافة ، أن المعبر سيبقى مغلقا حتى يتم التنسيق بين الجانبين عقب الانفلات الأمني.

يذكر أن حركة عبور المسافرين والحركة التجارية على مستوى معبر رأس اجدير الحدودي بين البلدين كانت قد عادت الساعة الثامنة صباح اليوم بعد توقف دام حوالي 15 يوما ، حيث عبرت الشاحنات الليبية المحملة بالسلع المعبر بعد أن كانت عالقة بالجانب التونسي منذ أيام.

أ ش أ