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حزب الحرية و العدالة الجزائري يعلن مشاركته في الانتخابات الرئاسية

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حزب الحرية و العدالة الجزائري يعلن مشاركته في الانتخابات الرئاسية حزب الحرية و العدالة الجزائري يعلن مشاركته في الانتخابات الرئاسية

محمد السعيد رئيس حزب الحرية والعدالة الجزائري

قرر حزب الحرية والعدالة الجزائري ، المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقرر اقامتها في 17 أبريل المقبل .

وجاء في بيان الحزب اليوم الأحد ” أن المكتب الوطني الموسع لحزب الحرية والعدالة قرر في اجتماعه المشاركة في انتخابات 17 أبريل المقبل من منطلق قناعته بأن الانتخاب يعد حقا سياسيا مؤسسا لدولة الحق والقانون”.

ودعا الحزب إلى الانتخاب بورقة بيضاء بعد أن سجل عزم النظام على الإبقاء على حالة الانسداد ، مضيفا أن هذا السلوك يعنى الانضمام للمسار الديمقراطي مع رفض الشروط المقترحة لتعميقه.

وفيما يتعلق بالأحداث الطائفية في ولاية غرداية ، وجه المكتب الوطني لحزب الحرية والعدالة النداء للحكماء والمجتمع المدني لمدينة غرادية ولكافة المواطنين للمشاركة في إخماد نار الفتنة.

أ ش أ

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