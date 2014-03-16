مصرع شخصين بسبب الخلافات الثأرية بأسيوط

تلقى اللواء حسن سيف مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أبنوب، يفيد مقتل كلًا من عبد الكريم .ع . أ، 40 سنة، فلاح، من عائلة أبو السعود، ومصطفى . ث. م، 42 سنة، فلاح، من عائلة أبو العلا، أثناء استقلالهما سيارة ربع نقل قيادة الثانى، حال إصطحابه للأول، أثناء عودته من دولة الأردن، وتم التحفظ على الجثث بمشرحة مستشفى أبنوب المركزى تحت تصرف النيابة.

وبسؤال كلًا من عم الأول المدعو صلاح . أ . ز، 57 سنة، فلاح، ونجل شقيق الثانى، أشرف . م . ث، 40 سنة، عامل، اتهموا كلا من زينهم . ف . أ، وعوض . ف . أ وسيد . ع . أ، وعبد النبى . ع . أ، وزين .خ . أ، من عائلة القوايد، بالتعدى على المجنى عليهما بإطلاق الأعيرة النارية من سلاح نارى كان بحوزتهم التى أودت بحياتهما لوجود خصومة ثأرية من سنة 2011 بينهم وبين عائلة ابوالسعود.