أخبار عاجلة

سبورتينج براجا يتعادل مع ماريتيمو 3-3 بالدوري البرتغالي لكرة القدم -
علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

“مستقبل وطن” تواجه مظاهرات الإخوان بالترحيب بالطلاب‎ بـ”جامعة الأزهر” بالبحيرة

Google+ Print
“مستقبل وطن” تواجه مظاهرات الإخوان بالترحيب بالطلاب‎ بـ”جامعة الأزهر” بالبحيرة “مستقبل وطن” تواجه مظاهرات الإخوان بالترحيب بالطلاب‎ بـ”جامعة الأزهر” بالبحيرة

” طلاب مستقبل وطن يرحبون بالطلاب “

قام الطلاب المنتمون لحملة مستقبل وطن بالبحيرة بتنظيم فاعلية بكلية الشريعة و القانون بدمنهور و التابعة لجامعة الازهر .

تأتى الحملة فى اطار فعاليات الحركة لمواجهة العنف داخل جامعة الازهر و لتعريف الطلاب بأهداف الحركة و قام طلاب الحملة بتوزيع المطبوعات الدعائية الخاصة بالحملة و عدد من الهدايا على الطلاب .

و قال يوسف ختعن ، أحد القائمين على الحملة بالبحيرة أن الفاعلية تأتي في سياق دعم طلاب حملة مستقبل وطن لسير العملية التعليمية في المحافظة و و التأكيد على دعم مؤسسه الأزهر ضد ما تتعرض له من تشويه من قبل جماعه الإخوان الإرهابية و حفاظا علي قامة الأزهر كأقدم مؤسسه دينية .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا