“مستقبل وطن” تواجه مظاهرات الإخوان بالترحيب بالطلاب‎ بـ”جامعة الأزهر” بالبحيرة

قام الطلاب المنتمون لحملة مستقبل وطن بالبحيرة بتنظيم فاعلية بكلية الشريعة و القانون بدمنهور و التابعة لجامعة الازهر .

تأتى الحملة فى اطار فعاليات الحركة لمواجهة العنف داخل جامعة الازهر و لتعريف الطلاب بأهداف الحركة و قام طلاب الحملة بتوزيع المطبوعات الدعائية الخاصة بالحملة و عدد من الهدايا على الطلاب .

و قال يوسف ختعن ، أحد القائمين على الحملة بالبحيرة أن الفاعلية تأتي في سياق دعم طلاب حملة مستقبل وطن لسير العملية التعليمية في المحافظة و و التأكيد على دعم مؤسسه الأزهر ضد ما تتعرض له من تشويه من قبل جماعه الإخوان الإرهابية و حفاظا علي قامة الأزهر كأقدم مؤسسه دينية .