“المقداد”: سوريا ملتزمة بتنفيذ تعهداتها المتعلقة بالملف الكيميائي

بحث نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد مع سيجريد كاج رئيسة البعثة المشتركة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة والوفد المرافق لها ، التقدم المهم الذي تحقق في تنفيذ سوريا لالتزاماتها.

> وأكد المقداد – حسبما أفادت قناة (سكاي نيوز) الإخبارية – أن سوريا ملتزمة بتنفيذ تعهداتها المتعلقة بالملف الكيميائي ، وكذلك سبل استمرار التعاون البناء القائم بينها من جهة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة من جهة أخرى ، بالرغم من الظروف الصعبة التي تمر بها سوريا.

من جهتها ، أشادت كاج بالتعاون السوري وما تم إنجازه حتى الآن في إطار تنفيذ سوريا لالتزاماتها ، مؤكدة أن الأسرة الدولية تقدر التقدم الذي تم إحرازه في هذا المجال.

وأعربت رئيسة البعثة المشتركة عن استعدادها لبذل كل الجهود من أجل تذليل العقبات والتعاون الوثيق مع الجهات السورية لإنجاز الهدف المشترك.