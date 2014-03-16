قرار جمهوري بانضمام مصر لاتفاقية دول الثماني النامية للتعاون في الأمور الجمركية

أصدر الرئيس عدلي منصور قرارًا جمهوريًا بالموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية إلى الاتفاقية المتعددة الأطراف بين الدول الأعضاء في مجموعة الدول الثماني “النامية” حول المساعدة الإدارية في الأمور الجمركية، والموقعة في بالي بإندونسيا بتاريخ 13/5/2006، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير إيهاب بدوي أن الاتفاقية تهدف إلى تسهيل حركة التبادل التجاري بين الدول الأطراف المتعاقدة، مع العمل على مكافحة المخالفات الجمركية، وتيسير عملية الرقابة الجمركية على نقل البضائع واستخدام الطرق ٍوالوسائل الخاصة بهذه الرقابة، فضلاً عن تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الدول الأطراف المتعاقدة.

ووفقًا للاتفاقية، فإن هناك عدة مجالات للتعاون بين الدول الأطراف منها اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتيسيرعملية الرقابة الجمركية على نقل البضائع بين الدول أطراف الاتفاقية، واستخدام الطرق والوسائل الخاصة بهذه الرقابة، ومنع الاستيراد والتصدير غير المشروع للبضائع ووسائل النقل، وإرساء أواصر التعاون والمساعدة المتبادلة من أجل الوقاية من المخالفات الجمركية ومكافحتها، وتيسير حركة الترانزيت من خلال تنسيق الإجراءات الجمركية، وذلك بغرض الإرتقاء بالتجارة فيما بين الدول الأطراف.

وتتمثل أوجه التعاون أيضًا في تبادل المعلومات والبيانات التي تساعد على ضمان التطبيق الصحيح للقوانين الجمركية، ومنع التحري عن ومكافحة المخالفات الجمركية، وتبادل الخبرات والكوادر في مجال التدريب واستخدام الوسائل الفنية.

وتتعاون الدول الأطراف طبقاً للتشريعات المُطبقة في هذه الدول، وبما يتماشى مع هذه الاتفاقية في منع عمليات التهرب ومكافحة المخالفات الجمركية. كما تمد الدول الأطراف بعضها البعض بالمعلومات الخاصة بالتشريعات المعمول بها لديها ذات الصلة بالموضوعات الجمركية.

وتضم مجموعة الدول الثماني “النامية” بالإضافة إلى مصر كل من نيجيريا، وإيران، وتركيا، وباكستان، وماليزيا، وبنجلاديش، وإندونيسيا.

ا ش ا