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محافظ القاهرة: العقارات التى يتم إزالتها غير مأهولة بالسكان

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محافظ القاهرة: العقارات التى يتم إزالتها غير مأهولة بالسكان محافظ القاهرة: العقارات التى يتم إزالتها غير مأهولة بالسكان

الدكتور جلال مصطفى سعيد محافظ القاهرة

أكد الدكتور جلال مصطفي سعيد محافظ القاهرة أن العقارات المخالفة التى يتم إزالتها الأن خلف المحكمة الدستورية بمنطقة المعادى هى عقارات غير مأهولة بالسكان، وأن المتواجدين حاليًا والذين يحاولون عرقلة عملية الإزالة هم مجموعة مأجورين ومدفوعين من قبل أصحاب هذه العقارات .

وقال جلال، إن أعمال الإزالة التى تتم حاليًا هى رسالة وستكون درسًا قاسيًا لمن يحاول البناء بدون ترخيص، مشيرًا إلى أنه لن يتم ترك المكان إلا عند التخلص نهائيًا من إزالة هذه المبانى فأنصاف الحلول لم تعد مجدية وأن عمليات الإزالة بعضها يتم حاليًا بالمعدات التقليدية والبعض الأخر بالنسف الحذر.

وأضاف جلال أن عمليات الإزالة تتم بالتنسيق بين القوات المسلحة والداخلية وقد تم الاستعداد لها منذ فترة طويلة .

وناشد المحافظ المواطنين عدم الإنسياق وراء أصحاب العقارات، ويسرعون بشراء الوحدات لمجرد بيعها بسعر رخيص دون التأكد من وجود الترخيص وتوصيل المرافق بصورة شرعية .

أ ش أ

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