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رئيس وزراء تركيا يمنع بين الخمور من السادسة صباحًا حتى منتصف الليل

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رئيس وزراء تركيا يمنع بين الخمور من السادسة صباحًا حتى منتصف الليل رئيس وزراء تركيا يمنع بين الخمور من السادسة صباحًا حتى منتصف الليل

أردوغان

أصدرت الهيئة العليا للانتخابات في تركيا بيانًا خاصًا بالانتخابات البلدية التى تجري في 30 مارس الجاري، منعت بمقتضاه “بيع الخمور والمسكرات من السادسة صباحًا إلى منتصف الليل، وفق ما أوردت وكالة جيهان التركية.

وشددت الهيئة حسب الوكالة على ضرورة “الالتزام بإغلاق محال بيع الخمور وجميع الملاهي والأماكن العامة التي تقدم الخمور والمشروبات الروحية، وخاصة المراقص والملاهي الليلية” لكن دون تقديم تفسير لهذا المنع.

واستثنت الهيئة من قرارها المطاعم، التي يمكنها العمل يوم الانتخابات شرط عدم تقديم أي نوع من أنواع الخمور للزبائن.

من جهة أخرى وفي معرض الاستعداد للانتخابات البلدية التركية نقلت وكالة جيهان للأنباء عن رئيس الحزب اللّيبرالي جام توكار في كلمة رسمية، أن تركيا تراجعت في تصنيف الديمقراطية 11 مركزًا منذ وصول حزب العدالة والتنمية.

وأضاف توكار أن تركيا تراجعت من المرتبة 77 عالميًا في 2002، إلى المرتبة 88 في 2014، متأخرة في التصنيف حتى عن عدد من الدول الأفريقية مثل السنغال وغانا وناميبيا.

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