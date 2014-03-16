حملة “لايمثلني” تغادر مؤتمر عاشور لاتهامه لهم بالتزوير

غادر أعضاء حملة “لايمثلنى” مؤتمر نقيب الصحفيين سامح عاشور بعد مشادات كلامية معه لاتهامه لأعضاء الحركة بتزوير توقيعات عقد الجمعية العمومية الطارئة وعدم إتاحته فرصة الرد على الاتهامات والشائعات التى وجهها للحملة وأعضائها ،مما دفع اللجنة القانونية للحملة للانسحاب من المؤتمر الذى أعلن فية عاشور عن الدعوة لجمعية عمومية طارئة لسحب الثقة من نقيب ومجلس نقابة المحامين.

وصرح إبراهيم سعودي، ممثل حركة «لا يمثلني»، إنهم حضروا المؤتمر لمناقشة النقيب سامح عاشور، ولكنهم منعوا من الحديث بالقوة، وفؤجئوا بقرار النقيب

> بتحديد موعد 27 يونيو المقبل، وهو سيوافق يوم جمعة وليلة شهر رمضان، وقبل انعقاد الجمعية العمومية العادية في 30 يونيو التي يتم خلالها مناقشة الميزانية، وأكد ان استمارت حملة لايمثلنى سليمة وقانونية مائة فى المائة.

فيما أعلن احمد شمندى رئيس الحركة أن اللجنة القانونية للحملة ستجتمع لبحث ما حدث وكيفية الرد عليه من الناحية القانونية وانه سيصدر بعد قليل بيان من الحملة يوضح ما انتهت إلية الحملة من قرارات خاصة بسحب الثقة من نقيب ومجلس نقابة المحامين.