ضبط قضايا مرافق وتموين فى حملة اليوم الواحد بأسيوط‎

شنت مديرية أمن أسيوط حملة شاركت فيها ادارة المرافق والمرور والتموين والصحة والطب البيطرى وتمكنت من تنفيذ تنفيذ عدد من الازالة للإشغالات ووقف اعمال البناء المخالفة و ضبط المخالفات التموينية والمتاجرين بالسلع المدعمة بمديرية أمن أسيوط

> فقد تمكنت الحملة فى هذا المجال من ضبط قضايا مرافق عامة عدد ها (51) قضية بيانها على النحو التالي 9 إزالة فرش خضار (12) إزالة حاجز حديدى (7) أشغال طريق (10) قرارات إيقاف أعمال بناء مخالف و9 مخالفات بناء بدون ترخيص و(3) مزاولة نشاط بدون ترخيص و1 محاضر نظافة عام

> كما تمكنت الحملة من ضبط 103 قضية مرافق و4000 قرص مخدر منتهى الصلاحية و500 كيلو لحوم فاسدة و3 طن سولار للتصرف فيها دون وجه حق قبل بيعها فى السوق السوداء بأسيوط حيث تمكنت من ضبط المدعو أمجد . ف . ر مواليد 1976 ومقيم توت عنج أمون – شركة قلته – أول أسيوط صاحب صيدلية أمجد فايز الكائنة بعرب المدابغ دائرة القسم … وبحوزته الأتي :- ( 2982 قرص من العقاقير المخدرة مختلفة الأنواع و عدد 11 علبة اللبان بيوميل ( 1 ) ليبتوملك مخبأة ومحبوسة عن التداول عن أنظار المستهلكين وضبط المدعو أرف . ح . ج مواليد 1966 ومقيم حي السادات ـأول أسيوط .. سائق أثناء قيادته السيارة رقم 16230 ملاكي وبحوزته ( 118.50 كيلو جرام فراخ مجمدة داخل عشرة كراتين مصابة ابدانها بكثافة بالبكترية والفطريات .. عدد 73.650 كيلو جرام من الكبدة المستوردة منتهية الصلاحية – عدد 50 كيلو جرام صدور فراخ بانية بدون أية بيانات تتعلق بتاريخ الإنتاج والصلاحية والعلامات والبيانات التجارية – عدد 40 كيلو جرام أوراك وأجنحة فراخ بدون بيانات تتعلق بتاريخ الإنتاج والصلاحية – عدد 4.500كيلو جرام قوانص بدون بيانات تتعلق بتاريخ الإنتاج والصلاحية والعلامات والبيانات التجارية – عدد ( 1 ) دهون لية الضاني

> وضبط المدعو عثمان . م . ع مواليد 1994 ومقيم ريفا – مركز أسيوط…..ويعمل صاحب مملكة الطيور لذبح وتنظيف الطيور بشارع 26 يوليو – دائرة أول أسيوط … وبحوزته ( 7.500كيلو جرام كبدة مجمدة فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي

> والمدعو حسين . س . ط مواليد 1983 ومقيم محمد محمود الصياغ – أول أسيوط…..ويعمل صاحب محل كبابجي وكفتجي الحاج / ثابت بشارع سيتي أول أسيوط … وبحوزته ( 16.500 كيلو جرام لحوم ضان فاسدة ومنهية الصلاحية – وعدد ( 1 ) دهون ضان فاسدة والمدعو صموائيل .س . خ مواليد 1978 ومقيم العقال القبلي – مركز البداري ..ويعمل المدير المسئول عن مطعم ابو زياد السوري بشارع سيتي – أول أسيوط … وبحوزته ( 80 كيلو جرام سياحات يشكل خطر داهم علي الصحة للإنسان غير صالح للاستهلاك ..

> والمدعو جمال . ع . م 34 سنة ومقيم بني حسين مركز أسيوط…..ويعمل صاحب محل أدوية وخدمات خاصة بالحيوانات … وبحوزته ( 148 عبوة مختلفة الأنواع والأحجام والتركيزات والأشكال خاصة لعلاج الادميين يحظر تداولها لادارته محل بدون ترخيص – عدد ( 347 ) عبوة من الأدوية البيطرية مختلفة الأنواع والأشكال بدون مستندات وإدارة المحل بدون ترخيص

والمدعو محمد . ف . أ مواليد 1990 سائق ومقيم الشيخ نجيب – مركز القوصية … وبحوزته ( 16.500 اسطوانه بوتاجاز استخدام منزلي معبأة بالغاز مدعمة من قبل الدولة علي متن السيارة قيادته رقم 5763 ي س أ نقل سيرة بالطريق السريع أسيوط / القاهرة .. ولم يقدم أية مستندات دالة عليها

> والمدعو عماد . ث . س مواليد 1989 مدير مسئول بمحطة مصر للبترول بالطريق الصحراوي بمدخل قرية المطمر مركز ساحل سليم .. ومقيم بذات القرية لتقاضية مبلغ ثلاثة جنيهات أزيد من سعر السولار المقرر والتصرف في عدد ( 3 ) طن من مادة السولار حصة المحطة بدون وجه حق وبيعها بالسوق السوداء ..

> وبمواجهتهم اعترفوا بصحة الواقعة وتم التحفظ علي المضبوطات .. تحت تصرف النيابة ونسب للمتهمين مخالفة القانون رقم 281 لسنة 1994 بشأن قمع الغش والتدليس وعدم صلاحية السلع الغذائية -القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن انتهاء وفساد السلع الغذائية -القانون رقم 354 لسنة 1985 بشأن عدم تدوين البيانات والعلامات التجارية والتموينية -القانون 127 لسنة 1995 بشأن قواعد مزاولة مهنة الصيادلة -القانون رقم 109 لسنة 1980 بشأن الحصول علي سلع مدعمه بدون وجه حق -القانون رقم 102 لسنة 2011 بشأن الاتجار في اسطوانات البوتاجاز دون وجه حق وبدون ترخيص . -القانون رقم 1455 لسنة 2011 بشأن حظر ونقل وشروع في نقل المواد البترولية بدون تصريح . -القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن حيازة الادوية المخدرة بالصيدليات وشرعيتها وجاري العرض علي النيابة .