مفتى روسيا الأعلى: مسلمو موسكو يدعمون خيار موطني القرم في الاستفتاء

أعلن مفتي روسيا الأعلى ورئيس المجلس الروحي المركزي للمسلمين في موسكو الشيخ طلعت تاج الدين أن مسلمي روسيا سيدعمون أي اختيار لسكان القرم سينتج عن الاستفتاء اليوم الأحد

ونقلت وكالة أنباء “ايتارتاس” الروسية عن تاج الدين قوله “إننا موجوعون تماما بما يحدث في أوكرانيا والقرم، وأنه يتوجب علينا كجيران العجلة لإنقاذها، لأنه إذا وجدت نيران لدى جيرانك، فإنها يمكن أن تصل لبيتك “.. مشيرا إلى أن الأوكرانيين هم جزء من العالم السلافي ، من المسيحيين الأرثوذكس، والذين يوجد منهم 120 مليون واحد منهم في روسيا.

وأضاف “تتار القرم هم إخواننا، روسيا تتحمل مسئولية ثلاثية تجاه أهل القرم – بحكم الإيمان والقرب والقرابة، وأنه إذا أفضى الاستفتاء بالعودة لروسيا، فأهلا بهم سنساعدهم على الرحب والسعة ، وأن جميع التبرعات التي تم تجميعها من قبل أبناء المقاطعة في أوفا على مدار الشهر الماضي، سيتم إرسالها للقرم لترميم مسجد في سيميفروبل.. كما سيشارك المجلس الروحي المركزي للمسلمين في روسيا في ترميم كنيسة هناك .

يذكر أنه بدأ التصويت في شبه جزيرة القرم الأوكرانية على استفتاء بشأن الانضمام إلى روسيا، وتنظم سلطات القرم المؤيدة لروسيا الاستفتاء بعد وقت قصير من الإعلان عنه، حيث يختار المواطنون بالقرم بين الانفصال عن أوكرانيا و الانضمام إلى روسيا من عدمه ، وهو ما قد يتسبب في أكبر أزمة في العلاقات بين الشرق والغرب منذ الحرب الباردة .