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الداخلية: المتورطون في محاولة تفجير محطة الضغط العالي بالهرم ينتمون للإخوان

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الداخلية: المتورطون في محاولة تفجير محطة الضغط العالي بالهرم ينتمون للإخوان الداخلية: المتورطون في محاولة تفجير محطة الضغط العالي بالهرم ينتمون للإخوان

وزارة الداخلية

أكد اللواء هانى عبداللطيف المتحدث الرسمى باسم وزارة الداخلية أن الأجهزة الأمنية بالوزارة تمكنت بمعاونه كاملة من الأهالى من إحباط محاولة تفجير عدد من أبراج الضغط العالى بمحطة كهرباء الهرم بمحافظة الجيزة التي تمت صباح اليوم ” الأحد”.

وأوضح اللواء عبداللطيف – فى بيان مصور ألقاه اليوم الأحد – أنه تم ضبط كل من المدعو كريم عادل رشاد، وعبدالحميد “طالب بكلية الهندسة بجامعة الأزهر” من المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية، والمدعو محمد ثروت السعيد محمد “صيدلى “، حال قيامهم بزرع أربع عبوات ناسفة أسفل برج كهرباء للضغط العالى بمحطة كهرباء الهرم.

وأضاف أن خبراء المفرقعات تمكنوا من إبطال مفعول العبوات الأربع، وتبين أن كل عبوة عبارة عن أنبوبة بوتاجاز زنة 5ر4 كجم موصلة بدائرةٍ كهربائية ومفجر وتليفون محمول، مشيرا الى أنه بتمشيط المنطقة تمكنت القوات من ضبط 5 عبوات أخرى بذات المكونات فى محيط الموقع قبل تفجيرها واستهداف أبراج الضغط العالى التى تغذى مناطق الهرم وفيصل وأبوالنمرس والحومدية ومنيل شيحه ومركز إمبابه بالكهرباء.

وأكد المتحدث الرسمى باسم وزارة الداخلية أن الوزارة إزاء هذا العمل الإرهابى الجبان الذى يعكس مدى ما بلغه إرهاب جماعة الإخوان من إنحطاط أخلاقى وإهدار للقيم الوطنية وعدوانية آثمة ضد الشعب المصرى، تؤكد أن هذه المحاولات المجرمة التى تستهدف شعب هى جزء من الحرب التى يخوضها الوطن فى محاولة يائسة لمنع فرض إرادته وتحقيق أهداف ثورته، وإنه مهما إنحطت أساليب الإرهاب فى سفك دماء المصريين فإن الشرطة المصرية يدا بيد مع الجيش المصرى ستواصل عملها وجهودها حتى يتم اجتثاث هذا الإرهاب الأسود مهما بذل من دم وقدم من تضحيات .

أ ش أ

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