وزير خارجية أوكرانيا: مستعدون للدفاع عن أنفسنا ضد العدوان الروسي

قال وزير خارجية أوكرانيا أندريه داتشيتسا، إن بلاده مستعدة للدفاع عن نفسها ضد الدفاع الروسي ..واصاف تحركات القوات الروسية داخل أراضي بلاده بأنها “استفزاز واضح” .

وقال داتشيتسا ـــ في تصريحات لشبكة (إيه بي سي نيوز) الإخبارية الأمريكية اليوم الأحد، إن ” استيلاء القوات الروسية على إحدى محطات الغاز الطبيعي قرب شبه جزيرة القرم الموالية لروسيا، هي واحدة ضمن العديد من الاستفزازات التي يحاول الروس من خلالها السيطرة على الأراضي الأوكرانية”..مؤكدا أن بلاده لن تترك روسيا تفلت بفعلتها تلك، لكنها لا تزال تأمل في حل سلمي للأزمة .

ولفت داتشيتسا إلى أن مواطني بلاده لديهم عزيمة قوية تمكنهم من تجاوز فترة من القتال ..موضحا أن ذلك سيعتمد بشكل كبيرة على رد الفعل الروسي حول استفتاء القرم الحالي واعتراف موسكو به

ومن ناحية أخرى اعتبر قائد القوات البحرية الاوكرنية، الاميرال سيرجي جايدوك أنه حان الوقت في اوكرانيا والقرم للمصالحة.

وقال جايدوك في تصريحات اليوم الاحد اوردتها قناة “روسيا اليوم” ـ “لقد تخطينا مرحلة الاحتجاجات وخطر المواجهة العسكرية، وحان الوقت للمصالحة، وعمل السياسيين والدبلوماسيين.”

وأعرب جايدوك عن ثقته أنه لا احد يريد موجة جديدة من اعمال السلب والعنف، وتهديد المسلحين للمدنيين الآمنين ، مضيفا أن قيادة القوات البحرية الاوكرانية وقيادة القوات المسلحة الروسية استطاعتا ايجاد شكل سمح بتجنب الاشتباكات المسلحة وسقوط ضحايا بشرية، داعيا المسؤولين والعسكريين في الجانبين الى تحكيم العقل.