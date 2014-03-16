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عودة قطارات “القاهرة -الإسكندرية” بعد توقفها للاشتباه في وجود قنبلة بمحطة كفرالدوار

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عودة قطارات “القاهرة -الإسكندرية” بعد توقفها للاشتباه في وجود قنبلة بمحطة كفرالدوار عودة قطارات “القاهرة -الإسكندرية” بعد توقفها للاشتباه في وجود قنبلة بمحطة كفرالدوار

أرشيفية

تعطلت حركة القطارات بين القاهرة والإسكندرية اليوم لمدة ساعة تقريبًا، بسبب الاشتباه فى وجود قنبلة داخل محطة السكك الحديدية بكفر الدوار.

وكانت القوة الأمنية المكلفة بتأمين محطة كفر الدوار قد اشتبهت فى حقيبة موضوعة أسفل كوبرى المشاة داخل المحطة، وتم إبلاغ اللواء محمد طاحون مدير أمن البحيرة.

وعلى الفور، انتقل العقيد عمرو نجم رئيس مباحث السكك الحديدية، والرائد محمد حمادى رئيس مباحث كفر الدوار إلى المحطة، وتم إخلاء المحطة من الركاب، وعمل كردون حول الحقيبة المشتبه بها، وتعامل خبراء المفرقعات الذين تعاملوا مع الحقيبه بعد تأمينها.

وبتفتيش الحقيبة عثر بداخلها على فرد خرطوش.

تم التحفظ على السلاح و تسيير حركة القطارات بعد توقفها لمدة ساعة تقريبًا

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