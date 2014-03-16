تركيب كاميرات مراقبة بالميادين الرئيسية والمنشآت الحيوية بالقليوبية

قرر المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية ، تركيب كاميرات للمراقبة في الميادين والشوارع الرئيسية وعلي المنشأت الحيوية بمدن ومراكز المحافظة ، مشيرًا إلى أن هذه التجربة طبقت في شوارع العاصمة “بنها” وستعمم في كافة الميادين والأماكن الحيوية ، وأضاف أنه يجرى حاليا التنسيق مع الأجهزة الأمنية بالمحافظة لاختيار الأماكن المطلوبة.

وأشار محافظ القليوبية – في تصريح له اليوم – إلى أنه لا تسامح مع الإرهابيين الذين نشروا الرعب واستحلوا دماء الأبرياء من أبناء الشعب المصري، لافتًا إلى أن الجماعات المتطرفة تستهدف ضرب الجيش وهز كيان الدولة المصرية، وهذا نوع من أنواع الخيانة.

وأكد المحافظ، بأن كل محاولات الإرهاب الأسود الذي تمارسه بعض الجماعات الإرهابية والتخطيط لنشر الفوضى والذعر بين المواطنين لن يثنينا عن استكمال الطريق أو النيل من عزيمة المصريين لاستكمال خارطة الطريق التي وضعوها بأنفسهم.