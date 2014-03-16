وصفى يشرف على الإجراءات الأمنية بمدخل محافظة شمال سيناء

شهدت مداخل شمال سيناء إجراءات أمنية مشددة من قبل وحدات من الجيش الثاني الميداني، فجر الأحد، أشرف عليها قائد الجيش الثانى الميدانى اللواء أحمد وصفى .

وقامت القوات بتفتيش السيارات القادمة من سيناء وكذلك المغادرة للمحافظة بمنطقة بالوظة وتواجد وصفى وسط تلك الإجراءات لكى يشرف عليها بنفسة .

وأكدت مصادر أن قوات الجيش شنت حملة مكبرة ومركزة على منطقة الخروبة وضواحيها أسفرت عن القبض على العشرات من المشتبه في تورطهم في أعمال إرهابية وانتمائهم لتنظيم أنصار بيت المقدس وجاري التحقيق معهم في أحد المقرات العسكرية بسيناء، وقامت القوات بتمشيط المناطق جنوب قرية الخروبة والمناطق الواقعة شرق العريش، وتمكنت الحملات من القبض على عدد من العناصر الخطرة، والتي قد تكون وراء إطلاق النار على الجيش والشرطة بالعريش.