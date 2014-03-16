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إنشاء وحدة سموم ورنين مغناطيسي بالقليوبية

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عقد المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية لقاء مع الدكتور علي شمس الدين رئيس جامعة بنها لمناقشة أخر مستجدات العمل داخل الجامعة ورؤية المحافظة المستقبلية في تنمية المحافظة وأهم المشروعات التي تقوم بتنفيذها المحافظة .

وقام عبد الظاهر بعمل حوار مع أعضاء هيئة التدريس بشان عمل بعض المشروعات الخدمية بالتعاون مع الجامعة كوحدة سموم ورنين مغناطيسي وغيرها من الأجهزة التي تخدم مواطني محافظة القليوبية .

ورحب المحافظ بتلك الفكرة ، وأشاد بما قدمته الجامعة للمحافظة من المشاركة في تنمية المحافظة.

وأشار توحيد موافي عميد كلية الطب بأن تقرير وزارة الصحة إلى أن محافظة القليوبية هي الأول بين المحافظات في التعاون بين وزارة الصحة والجامعة في المجال الطبي .Picture 1901

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