وفاة مواطن بحادث اصطدام على شارع محمد بن زايد

توفي المواطن (ع.ر.ع) 34 سنة، نتيجة حادث اصطدام بين سيارة ذات دفع رباعي وشاحنة على شارع الشيخ محمد بن زايد بعد القرية العالمية بالاتجاه إلى جبل علي.



> ووقع الحادث نتيجة اصطدام السيارة التي كان يقودها المواطن بشاحنة تفاجأ بوقوفها في الخط السريع، مما أسفر عن وفاة المواطن سائق سيارة الدفع الرباعي وأصيب سائق الشاحنة والشخص المرافق له بإصابات بين البليغة والمتوسطة.

من جانب آخر أكد العقيد سيف مهير المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور بالإنابة، على ضرورة اتخاذ الحيطة والحذر في ظل الظروف الجوية المتغيرة، والالتزام بقواعد وآداب السير والمرور. مشيراً إلى أن الدولة تكبدت خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات نتيجة لعدم التزام بعض السائقين للنصائح والإرشادات التي تقدمها الجهات المعنية بالدولة خلال التغيرات المناخية التي تحدث في الطريق نتيجة تغير حالة الطقس، مناشدُا الإخوة السائقين ومستخدمي الطريق بتوخي الحيطة والحذر والانتباه عند تقلبات الجو، خاصة في أوقات الضباب والأمطار والرياح التي تحمل أتربة وغبارا تؤثر في وضوح الرؤية. مؤكداً على عدم تجاوز السرعات المقررة في الشوارع، وترك مسافة كافية، حتى يتيح السائق لنفسه مجالاً للرؤية الجيدة وعدم التجاوز بطريقة خطرة.



> وأشار العقيد سيف المزروعي، إلى أن الإدارة العامة للمرور ستقوم بعدة إجراءات وقائية عند تشكل الضباب أو منها توزيع الدوريات على الطرقات الخارجية بشكل مكثف عن الأيام العادية، بالإضافة إلى مواصلة دورها المحوري في توعية السائقين ومستخدمي الطريق عبر المحاضرات التوعوية والعوامل الوقائية وطرق تجنبها سواء عن توزيع المطويات أو عن طريق جميع وسائل الإعلام.



> كما دعا الإخوة السائقين إلى إتباع بعض الإجراءات الوقائية منها التأكد من نظافة الزجاج الأمامي، وزجاج النوافذ ومصابيح الإضاءة، ونظافة الإشارات الضوئية وعملها قبل البدء بقيادة المركبة وذلك في حالة قيادة المركبة أثناء الضباب، وتوخي الحيطة والحذر أثناء القيادة، وترك مسافة كافيه بين المركبات، وتخفيف السرعة، والالتزام بخط السير، وعدم تغيير المسار إلا في حالات الضرورة، واستعمال مساحات الزجاج أثناء السير على الطريق لمنع تراكم المياه الحاجبة للرؤية، والتخلص من البخار الذي يتراكم على زجاج النوافذ داخل المركبة، وتوقع الخطر في أية لحظة، كوقوف المركبة التي في الأمام فجأة، أو دخول مركبة من فتحة دوران جانبية.

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