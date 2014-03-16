وزير خارجية السويد : استفتاء القرم غير دستوري

وصف وزير الخارجية السويدي كارل بيلدت الاستفتاء الجاري بشبه جزيرة القرم الأوكرانية بشأن الانضمام إلى الاتحاد الروسي، بأنه غير قانوني وغير دستوري.

وقال بيلدت في تصريحات نقلها “راديو السويد” اليوم الأحد “إن نتيجة الاستفتاء ستكون غير صالحة، بغض النظر عن الطريقة التي يتم التصويت بها”.. مضيفا أنه لا يرى وجه شبه بين وضع القرم ووضع كوسوفو التي انفصلت وحظيت باعتراف بلاده منذ انفصالها.

واستطرد يقول “هناك اختلافات جوهرية في الموقفين، فكوسوفو تم وضعها تحت إدارة الأمم المتحدة بعد حرب كبيرة اندلعت عام 1999، كما أن الاستقلال سبقه عملية سياسية طويلة شارك فيه الاتحاد الأوروبي وصربيا وكوسوفون لكن الوضع بالنسبة للقرم مختلف حيث إنها شهدت تدخلا عسكريا روسيا على أراضيها أجبر سلطات القرم على الشروع في عملية الانضمام للاتحاد الروسي”.

وكانت مراكز الاقتراع قد فتحت أبوابها صباح اليوم أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم، وسيتم إعلان النتائج المؤقتة في ساعة متأخرة من مساء اليوم الأحد، والنتائج النهائية خلال يوم أو يومين.

أ ش أ