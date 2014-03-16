محافظ السويس يعقد لقاء مع أعضاء جمعية السائقين

عقد اللواء العربي السروى محافظ السويس اجتماعاً بأعضاء جمعية السائقين لبحث المشاكل التي تواجه السائقين أثناء تعرضهم للحوادث مطالبين أعضاء الجمعية بمراجعة الاشتراطات الصحية والتعاقد الذي تم بين اللجنة النقابية للنقل البرى بالسويس ومستشفي عين الحياة ، كذلك طالب أحد أعضاء الجمعية بضرورة استقبال المستشفى للسائقين وأسرهم وعلاجهم .

وأكد المحافظ على أن المستشفيات الحكومية بالسويس على استعداد لاستقبال أي حالات طارئة للسائقين وأسرهم من أبناء السويس .

حضر الاجتماع المهندس مصطفى زهران السكرتير العام للمحافظة والعميد نجيب أيوب مدير المرور والدكتور محمد العزيزى مدير عام الصحة .